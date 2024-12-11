Fenerbahçe – Athletic Bilbao maçı ilk 11’leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin altıncı hafta mücadelesinde Athletic Bilbao’yu ağırlıyor. Maçın ilk 11’leri belli oldu

Sude İnak Sude İnak
Fenerbahçe – Athletic Bilbao maçı ilk 11’leri belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek Sarı lacivertlilerde Avrupa maçı öncesi 7 futbolcu forma giyemeyecek. 

7 İSİM YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Fred bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da bu mücadelede görev alamayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samet-Djiku-Mert
İsmail-Amrabat, Tadic-Szymanski-Saint-Maximin, En Nesyri

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.

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