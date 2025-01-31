Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı başardı

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı 8. ve son hafta maçlarıyla birlikte tamamlandı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, son maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geldi.

Müsabakaya her iki takım da kontrollü başladı. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Diao'nun golüyle öne geçti. Golün ardından kontrollü oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, hızlı ataklarla pozisyon üretmeyi denedi. 39'uncu dakikada planında başarıya ulaşan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle beraberliği buldu ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Edin Dzeko'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Golün ardından sarı-lacivertliler, tempoyu düşürdü. Son bölümde yan toplarla pozisyon arayan ev sahibi ekip, 86. dakikada Andreasen ile beraberliği buldu ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı.

OLASI RAKİPLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanan lig formatı tamamlanmış oldu.

Lig aşamasını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, format gereği 9. sıradaki Bodo/Glimt ya da 10. sıradaki Anderlecht takımlarından biriyle son 16 turu play-off mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Eşleşmenin ilk maçını kendi sahasında oynayacak sarı-lacivertliler, rövanş maçında rakibine deplasmanda konuk olacak.

Sarı-lacivertliler play-off'u geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşı karşıya gelecek.

EN-NESYRI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine devam etti.

Süper Lig'de son 6 maçında 9 gol atmayı başaran En-Nesyri, bu süreç içerisinde bir de kupada gol bulmayı başarmıştı.

Söz konusu zaman diliminde Midtjylland ağlarını da havalandırarak Avrupa'da da gol kaydetmeyi başaran En-Nesyri, sarı-lacivertlilerin son 9 resmi maçında 11. golünü attı.

Avrupa'da gol sayısını 4'e yükselten 27 yaşındaki oyuncu, 12 lig, 1'de kupada attığı gollerle bu sezon toplamda 17 gole ulaştı.

DZEKO, BU SEZONKİ 16. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, bu sezon toplamda 16. golünü atmayı başardı.

38 yaşındaki oyuncu, ligde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 gol kaydetmişti.

Midtjylland karşısında 47. dakikada takımını öne geçiren gole imza atan Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2. golünü kaydetti ve toplamda 16. golüne ulaştı.