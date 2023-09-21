Fenerbahçe Avrupa'ya 3 puanla başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 3-1 kazandı.

Fenerbahçe Avrupa'ya 3 puanla başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini ağırladı. Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertli takımın golleri; 24. dakikada Crespo, 30. dakikada Batshuayi ve 47. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Konuk ekibin tek golü ise 55. dakikada Villadsen'den geldi. 

 FENERBAHÇE 11. MAÇINI DA KAZANDI

İsmail Kartal ile sezona başlayan Fenerbahçe, bu sezon 11. resmi maçında da galibiyet aldı.  Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci maç haftasında Spartak Trnava'ya konuk olacak. 

Grubun diğer maçında Ludogorets, Trnava'yı 3-0 mağlup etti. 

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