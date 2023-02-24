Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun maçlarının ardından muhtemel rakipler belli oldu.

Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Fenerbahçe, direkt olarak son 16 turuna kalmıştı. Play-off maçlarının ardından muhtemel rakipleri de ortaya çıktı.

İşte Fenerbahçe'nin olası rakipleri;

Juventus, Manchester United, Roma, Sporting, Sevilla, Leverkusen, Union Berlin, Shakhtar Donetsk

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sivasspor ve Başakşehir ise Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamladığı için Fenerbahçe gibi direkt son 16 turuna yükslmişti. İki temsilcimizin de rakipleri, play-off turu maçlarının ardından belli oldu.

İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri;