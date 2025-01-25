Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'u devirdi

THY EuroLeague'de 23. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. EuroLeague'de üst sıralarda yer alan Fenerbahçe Beko, 23. hafta maçında Yunanistan temsilcisi lider Olympiakos'a konuk oldu.

Müsabakaya iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 5. dakikayı 13-5 geride kapattı. Fenerbahçe, kısa sürede toparlansa da ilk çeyreği 21-17 geride bitirdi. İkinci periyoda iyi giren Fenerbahçe, 15. dakikada 32-30 üstünlük kurdu. Etkili oyununu sürdüren konuk takım, 18. dakikada skoru 33-41'e getirerek farkı 8 sayıya çıkardı. Sarı-lacivertliler, rakibinin farkı kapatmasını önleyemese de üstünlüğünü koruyarak devre arasına 43-40 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü çeyrekte üstünlüğü elden bırakmayan Fenerbahçe Beko, son anlarında 57-67 öne geçerek çift haneli fark yakaladı. Üçüncü periyodu 69-59 önde bitiren sarı-lacivertli ekip, parkeden 87-77 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Hayes-Davis 14, McCollum 12, Sertaç Şanlı ve Biberovic 11'er sayıyla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Ev sahibi ekipte 21 sayıyla mücadele eden Fournier ile 19 sayı üreten Vezenkov'un performansları mağlubiyeti önleyemedi.

FENERBAHÇE BEKO, 15. GALİBİYETİNİ ALDI

THY EuroLeague'de oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 15. galibiyetini aldı.

EuroLeague'de 7 maçlık galibiyet serisi bulunan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Yunanistan temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.

Müsabaka öncesinde Karkalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.