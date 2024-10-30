Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'i zorlu maçta geçti!
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 6. haftasında Litvanya'nın Kaunas güçleriki Zalgirio Arena'da Maccabi Tel Aviv'i 84-82 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
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Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip 4. galibiyetine ulaşırken, Maccabi Tel Aviv 4. mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe Beko, 7. haftada 1 Kasım Cuma günü Sırbistan lideri Partizan'ı ağırlayacak.
Maç Detayları:
Salon: Zalgirio Arena
F.Bahçe Beko: Baldwin (4), Melli (3), Mays (13), Hayes-Davis (20), Tarık Biberovic (15), Hall (16), Pierre, Guduric (4), Colson (1), Marjanovic ( 8), Huş ağacı
Maccabi Tel Aviv: Hoard (20), Lee (13), Kaba, Menco, Sorkin (7), Rayman (3), Dibartolomeo (3), Rivero (13), Cohen, Randolph (14), Jokubaitis (9)
Periyot Sonuçları:Periyot: 16-21
Devre: 38-40
Periyot: 58-67