Fenerbahçe Beko'da yeni transfer! ABD'li Nate Sestina kadroya katıldı
Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da forma giyen ABD'li oyuncu Nate Sestina'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sestina, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynamıştı.
Yeni sezon kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'da, Sertaç Şanlı'nın ardından bir isim daha kadroya katıldı.
Sarı-lacivertliler, Türk Telekom forması giyen 26 yaşındaki ABD'li uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin internet sitesinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Nate Sestina Fenerbahçe Beko’da! ✍️💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 14, 2023
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Sestina, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynamıştı.
Sestina, 2021-2022 sezonunda ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımının formasını giymişti.
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