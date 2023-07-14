Fenerbahçe Beko'da yeni transfer! ABD'li Nate Sestina kadroya katıldı

Yeni sezon kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'da, Sertaç Şanlı'nın ardından bir isim daha kadroya katıldı.

Sarı-lacivertliler, Türk Telekom forması giyen 26 yaşındaki ABD'li uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin internet sitesinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sestina, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynamıştı.

Sestina, 2021-2022 sezonunda ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımının formasını giymişti.