Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Panathinaikos'tan transfer ettiği Yunan pivot Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kan tetkikleri gerçekleştirilen oyuncunun; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Sağlık kontrollerinin akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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