Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Panathinaikos'tan transfer ettiği Yunan pivot Georgios Papagiannis sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kan tetkikleri gerçekleştirilen oyuncunun; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Sağlık kontrollerinin akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # basketbol # Fenerbahçe Beko
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