Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalar ile sona erdi.

Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

# fenerbahçe # beşiktaş
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