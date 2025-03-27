Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti

Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde dev derbide Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler arasındaki derbi mücadelesi Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti
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Fenerbahçe Petrol Ofisi, mücadelenin 41. dakikasında öne geçti. Orta yuvarlağın kendi yarı alanındaki diliminden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Busem Şeker'in doğrudan kaleye gönderdiği uzun topu Beşiktaş United Payment kalecisi Ezgi Çağlar tutmak isterken ellerinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Fenerbahçe Petrol Ofisi soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Sarı-lacivertiler, ikinci yarıya da golle başladı. İkinci yarı başladığı gibi Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Cox, sağ çaprazdan topu uzak direğin yanından ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertli ekip derbiden 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu sonuçla ligdeki 19. galibiyetini alarak puanını 58'e yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu. Beşiktaş United Payment ise bu sonuçla ligdeki 7. mağlubiyetini yaşayarak 43 puanda kaldı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligin 23. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Fatih Vatanspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş United Payment ise 23. hafta maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak.

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