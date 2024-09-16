Fenerbahçe, derbi öncesi hata yapmadı! Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın sonucu merak edilen maçlarından birinde Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başladı. Sarı-lacivertliler, yakaladığı ilk pozisyonda 22. dakikada Allan Saint-Maximin'in golüyle öne geçti.

Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 39. dakikada Dusan Tadic'in penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısında pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakibine ise pozisyon vermedi ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 5 maç sonunda puanını 13'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, ligde önümüzdeki hafta derbide Galatasaray'ı konuk edecek.

SAINT-MAXIMIN İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin transfer dönemindeki önemli hamleleri arasında yer alan Saint-Maximin, ligde daha önce 2 kez gol pası vermişti.

27 yaşındaki oyuncunun 22. dakikada takımını öne geçirdiği gol, Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

TADIC BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, üst üste 2. lig maçında gol buldu.

Ligde geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında fileleri 2 kez havalandıran Tadic, Kasımpaşa müsabakasında da 39. dakikada penaltıdan golünü kaydetti.

Dusan Tadic, son 2 maçta üst üste skor bulurken, gol sayısını da 3'e yükseltti.

AMRABAT SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Faslı orta saha, maçın 81. dakikasında Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Fenerbahçe, ligde çıktığı son 3 müsabakada gol yemedi.

Süper Lig'de geride kalan 5 maçın 4'ünde gol yemeyen Fenerbahçe, 2. haftaki Göztepe müsabakasında kalesinde 2 gole engel olamamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından sırasıyla Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da kalesini gole kapatmayı başardı.

MERT MÜLDÜR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Maçın 80. dakikasında kendini yere bırakan Mert, aynı dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.

"MİLLİ ARALAR DÖNÜŞÜ EN ÖNEMLİ ŞEY 3 PUAN ALMAKTIR"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Galatasaray'ın derbi öncesinde ligde erteleme maçı oynayacak olmasının kendileri için bir avantaj olmadığını söyleyen Mourinho, 3 günlük sürenin takımın toparlanması adına yeterli olduğunu dile getirdi. Galatasaray'ın dün kolay bir galibiyet aldığını da vurgulayan Mourinho, "6 değişiklik yaptılar. Bu da dinlenmelerini sağladı. Hafta içinde oynayacak olmaları onları çok etkilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Derbi için her gün yaptıkları gibi çok çalışacaklarının altını çizen Mourinho, bazı şeyleri geliştirmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Maçtan önce de söyledim, milli aralar her zaman zordur. Oyuncuların odakları değişiyor. Milli takımlardan dönen oyuncular problemle gelebiliyorlar, yorgun dönebiliyorlar. Mesela Dzeko 3 günde 2 maçta 90 dakika oynadı. Takım bugün ilk yarıda iyiydi. Ancak ikinci yarıda kazanma hırsını gösteremedik. Belki oyuncularım bunu kabul etmeyebilirler, 'Kompakt olarak topu rakibe verip dinlenmek istedik.' diyebilirler. Tabii ki ben de bunu kabul edemem ama milli aralar dönüşü en önemli şey 3 puan almaktır."

Hakem Halil Umut Meler'in Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'ın yakın arkadaşı olduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine Mourinho, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum, şimdi öğrendim. Ama hakemler dürüst olduğu müddetçe istedikleri insanla arkadaş olabilir. İsterse başkanlarla, isterse gazetecilerle, isterse futbolcularla arkadaş olabilirler. Performansıyla dürüst ve bağımsız olduğunu gösterdiği sürece benim için problem yok. Dün yapacak bir işim yoktu, yatağımdaydım ve rakibin oynadığı maçı izledim. İyi oynadılar, kolay bir galibiyet aldılar. Şu anda derbiyle ilgili düşünmeye başlamadım." açıklamasında bulundu.

Portekizli teknik adam, takımın mevcut oyundan daha iyisini yapabileceğini ve yapması gerektiğini anlatarak, "Çalışmamız, gelişmemiz, istikrar kazanmamız gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışabildik. Artık oyuncuların kafasında soru işareti yok. 2 sağ bekimiz, 4 stoperimiz, 2 sol bekimiz var. Kanatlarda ve orta sahalarda oyuncularımız var. Oyuncuların kafalarında 'Kalacak mıyım, gidecek miyim?' gibi soru işaretleri yok. Avrupa maçlarının başlayacak olması da hoşuma gidiyor. Herkes oynayacak. Bu durum rakiplerimiz için de geçerli. İyi bir takımımız var, kulüp çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu." açıklamasında bulundu.

Kadrodaki oyuncuların süre alması için bir denge bulmaya çalıştıklarının altını çizen Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımınızda kimlerin yorgun olduğunu görmeniz gerekir. Milli takıma gitmeyen oyuncular daha fazla performans gösterebiliyorlar. Maximin bugün daha patlayıcıydı, milli takıma gitmedi ve bizimle çalıştı. Dzeko milli takımda 2 maç oynadı ama En-Nesyri milli takımda süre almadı. Mert Müldür de milli takımda 2 maç oynamıştı ama Osayi-Samuel sakat olduğu için onu oynatmamız gerekiyordu. Bir denge bulmaya çalıştım ve şu anda işlem tamam. Benim için normal bir hafta olacak. Takım da yarın izin olacak."