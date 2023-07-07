Fenerbahçe gençlere yatırım yapıyor! Fenerbahçe'nin gelecek vadeden genci Belçika yolunda

Fenerbahçe Kulübü, 20 yaşındaki santrforu Tiago Çukur'u Belçika ekibi SK Beveren'e kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu açıklamaları yaptı:

- Yeni sezon planlamasına devam edilen profesyonel futbol takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023-2024 sezonu için Belçika’nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.

Tiago Çukur, geçen sezon Belçika'nın FCV Dender takımında kiralık olarak forma giymişti.