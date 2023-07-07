Fenerbahçe gençlere yatırım yapıyor! Fenerbahçe'nin gelecek vadeden genci Belçika yolunda
Fenerbahçe takımı gençlere yatırım yapıyor! Fenerbahçe potansiyeli yüksek olan gençleri takıma kazandırmaya devam ederken, potansiyel kazanması ve maç alışkanlığı olsun diye kiralık gönderiyor. Sarı-Lacivertli kulüp Santrafor mevkiinde oynayan 20 yaşındaki yıldızını, Belçika'ya gönderiyor.
Fenerbahçe Kulübü, 20 yaşındaki santrforu Tiago Çukur'u Belçika ekibi SK Beveren'e kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu açıklamaları yaptı:
- Yeni sezon planlamasına devam edilen profesyonel futbol takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023-2024 sezonu için Belçika’nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.
Tiago Çukur, geçen sezon Belçika'nın FCV Dender takımında kiralık olarak forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# spor # fenerbahçe # sarı lacivertli kulüp # Belçika # Kiralık # gençler