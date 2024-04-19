Fenerbahçe Konferans Ligi'ne veda etti

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında rakip alanda fazla görülen ve topun hakimiyetini elinde bulunduran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Sarı-lacivertliler, son bölümde yaptığı değişikliklerle rakibini ceza alanına hapsetse de golü bulamadı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde iki takımda da yorgunluk belirtileri görülürken, konuk ekibin bir topu 103. dakikada direkten oyun alanına döndü ve uzatmaların ilk 15 dakikalık devresinde de eşitlik bozulmadı. Uzatmanın ikinci yarısında son dakikalarda Olympiakos, Ntoi'nin ikinci sarı karttan kırmızı görmesiyle 10 kişi kalsa da kalan bölümde Fenerbahçe gol bulamadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 3-2 yenilen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda etti.

İRFAN CAN, AVRUPA'DA 6 GOLE ULAŞTI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa'da 6. golünü kaydetti.

Bu sezon oldukça etkili bir performans ortaya koyan ve en golcü sezonunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, ligde de şu ana dek 10 gol bulmuştu.

İlk maçta da Olympiakos filelerini sarsan İrfan, bu sezon toplamda 16. golüne ulaştı.

FRED, OYUNDAN ÇIKMAKTAN HOŞNUT OLMADI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred Rodrigues, oyundan çıkmaktan hoşnut olmadı.

Müsabakanın 86. dakikasında oyundan alınan Fred, şaşkınlığını gizleyemedi.

Teknik direktör İsmail Kartal, kenara gelen oyuncusunda konuşarak ona moral verdi.

BECAO TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Rodrigo Becao, sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 99. dakikasında kendini yere bırakan 28 yaşındaki oyuncu, değişiklik istedi.

Becao, 100. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

MİNİK TARAFTAR SAMİ YUSUF, MAÇI BAKAN BAK İLE İZLEDİ

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçındaki konuğu minik taraftar Sami Yusuf, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile takip etti.

Sarı-lacivertlilerin, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitmemesi sebebiyle üzüntü duyan ve sosyal medyada gündeme gelen minik taraftar Sami Yusuf, mücadeleyi Bakan Bak ile izledi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına yine bu futbolcu geçti. Szymanski'nin direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarı çıktı.

GOL! 11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in soldan pasında ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.

30. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, savunmanın arasından kale sahasına hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcudan önce son anda Ntoi araya girerek topu kornere gönderdi.

34. dakikada Olympiakos savunmasının uzaklaştıramadığı top İrfan Can Kahveci'de kaldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Tzolakis gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılıp şutunu attı, savunmadan dönen top Szymanski'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda defansa çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

80. dakikada Olympiakos tehlikeli geldi. Savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe yarı alanında topla buluşan Masouras sağdan ceza sahası önüne gelip yerden vurdu, kaleci Livakovic bu pozisyonda açıyı kapatarak ayaklarıyla gole engel oldu.

86. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, ön direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

103. dakikada Olympiakos gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fortounis'in kale sahası önüne gönderdiği ortaya Iborra kafayı vurdu, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına hareketlenen David Carmo kafayla topu kaleye gönderirken, çizgi üzerindeki Djiku gole engel oldu.

114. dakikada Zajc'ın sağdan ortasında Batshuayi'nin indirdiği top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

120+3. dakikada Olympiakos 10 kişi kaldı. Ntoi'nin Cengiz Ünder'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tobias Stieler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.

Normal süresi 1-0 biten mücadeleyi Olympiakos, penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kurarak kazandı.