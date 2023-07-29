Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı hareketli geçti

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Genel Sekreter Burak Kızılhan, Fenerbahçe'ye kurulan 3 Temmuz kumpasının 12. yılında toplanan Yüksek Divan Kurulu çok önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını talep etmesiyle ilgili konuşan Kızılhan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili kurduğu komisyonun yaptıklarını izleyeceklerini ve çeşitli notlar alacağını belirterek, şunları dile getirdi:

- Sonrasındaki telaşı ve paniği de takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu telaşın sebebini de anlamış değiliz. Biz bu başvuruyu iki yıl önce yaptık. Normal şartlarda o günkü federasyonun daha hızlı adım atması gerekiyordu ama ne yazık ki kaçak cevaplar vererek, görmezden geldiler. Bu karar nedense bir kesimi çok rahatsız etti, huzursuz oldular, inanılmaz bir algı çalışmasına başladılar. Söylediğimiz, resmi belgelerle anlattığımız ve federasyona sunduğumuz gerçekler apaçık ortadadır. Tahkim başvurusunun geçmişte söylemi büyük bir yalandır. Bu işte tek bir doğru var, onun da en büyük kanıtı müzemizdeki kupalardır. İşi sulandırmaya, yalanla manipülasyon yapanlar bulmaya çalışmayın. Kurulacak komisyonun her adımının da takipçisi olacağız. Komisyonda yer alacak tarihçi ve hukukçunun baskılardan uzak ve adil karar vermesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. 100. yılını kutlayan TFF'nin 1959 öncesi vereceği doğru kararı hiçbir algıya kapılmadan vereceğine inanıyorum.

TÜRK YARGISI BİNLERCE YILA MAHKUM ETMİŞTİR

Açıklamalarına devam eden Burak Kızılhan şu sözleri ekledi:

- Fenerbahçe'mize kurulan 3 Temmuz kumpasının 12. yılını geride bıraktık. Yüce Türk yargısı verdiği kararla bunu hukuk önünde de gözler önüne serdi. Kumpası tescil etti, rol sahiplerini ise binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etti. Fenerbahçe için kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar bu süreç bitmeyecek. Fenerbahçe haklı davasının sonuna kadar takipçisi olacaktır.

TARİHİ BİR ZAFER KAZANDIK

Burak Kızılhan, Milletler Ligi'nde büyük bir zafer elde eden Kadın Milli Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, tarihi zaferlerle dolu Fenerbahçe tarihine yeni bir başarı daha eklendiğini belirtti.