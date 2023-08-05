Fenerbahçe Lyon'un yıldızıyla her konuda anlaştı! Toko Ekambi'de sona doğru

Fenerbahçe'de transferler tüm hızıyla devam ederken bir hamlede hücum hattına geldi.Sarı-lacivertliler bu transferde Lyon'la her konuda anlaştı.

2 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA

Sarı-lacivertliler, bir süredir gündemde olan Karl Toko Ekambi'nin transferi için Lyon'la anlaşma sağladı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Kamerunlu futbolcunun transferi için Lyon'la yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Suudi Arabistan'dan teklifler alan 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den maaş talebi ise biraz yüksek. Fenerbahçe, Kamerunlu futbolcu ile orta yolu bulmak adına görüşmelerine devam ediyor.

KONTRAT SÜRESİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde mesafe kaydetti. Taraflar kontrat süresinde anlaştı. Maaş pazarlığında aradaki fark azaldı. Görüşmeler devam ediyor.

KARL TOKO EKAMBİ KİMDİR?

Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1994 yılında Paris, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Kamerun uyrukludur ve Kamerun Milli Takımı'nda oynamaktadır. Milli forma ile 55 maçta 13 gol atmıştır. Sol kanat oynamaktadır ve 182 cm boyundadır. Paris FC'de futbol hayatına başlamıştır. Angers, Sochaux, Villarreal, Lyon, Rennes gibi ekiplerde oynamıştır. 417 maça çıkmış, 139 gol 45 asist üretmiştir.

2020-21 sezonunun başında 11.5 milyon Euro'ya Villarreal'den Lyon'a transfer olan Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık geçirmişti. 30 yaşındaki Kamerunlu yıldız geçtiğimiz sezon da Lyon'dan ayrılarak Rennes'e 1.5 milyon Euro karşılığında kiralandı.

Lyon ile sözleşmesinde son senesine giren Ekambi, sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. 1,82 boyundaki oyuncu Lyon kariyerinde 114 maçta 38 gol atarken 18 de asist yapma başarısı gösterdi.