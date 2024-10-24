Fenerbahçe-Manchester United maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasındaki üçüncü hafta maçında İstanbul'da Manchester United'ı ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında U.S. Gilloise'yi 2-1 yenerken ikinci maçında ise Twente ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta öncesinde 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ise 4. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 18 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 7 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United ise İngiltere liginde 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla 11. sırada yer alan Manchester United, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Manchester United, geçtiğimiz sezon İngiltere ligini 8. sırada tamamlamıştı. Manchester United, FA Cup'ı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı. Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında Twente ile 1-1 ve Porto ile 3-3 berabere kalmıştı. 2 puanı bulunan Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde 21. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Manchester United ile yapacağı maçta Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak. Video Yardımcı Hakem odasında ise Jerome Brisard görev yapacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 277. MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Manchester Unietd maçıyla Avrupa kupalarında 277. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 276 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 57 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde 393 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN GENİŞ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI İZLE! FENERBAHÇE-MANCHESTER UNITED MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe ile Manchester United arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Manchester United maçı, 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe-Manchester United maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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