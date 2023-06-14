Fenerbahçe oyuncusu Bruma'nın transferi için Braga ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli oyuncusu Bruma'nın transferi için Braga ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, şu açıklamalar yapıldı:
- Futbol A Takımı oyuncularımızdan Armindo (Bruma) Tue Na Bangna'nın Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Bruma, devre arasında Braga'ya kiralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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