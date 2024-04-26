Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak

Fenerbahçe, yarın Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi müsabakasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

- Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

- Sınırda 7 isim

Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

# fenerbahçe # beşiktaş
Çok Okunanlar
Finansbank açıkladı! Emeklilere promosyon
Finansbank açıkladı! Emeklilere promosyon
ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alacak
ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alacak
Meteoroloji'den 35 şehir için toz taşınımı uyarısı!
Meteoroloji'den 35 şehir için toz taşınımı uyarısı!
Mahzen-32 operasyonlarında Hakkı Saral'ın suç örgütü çökertildi!
Mahzen-32 operasyonlarında Hakkı Saral'ın suç örgütü çökertildi!
İran'ın Gerçek Vaat operasyonu Arnavutluk yetkililerini tedirgin etti
İran'ın Gerçek Vaat operasyonu Arnavutluk yetkililerini tedirgin etti
Öne Çıkanlar Vatandaştan hükümete enflasyon isyanı: "Hepsi hikaye bizi kandırıyorlar!" Vatandaştan hükümete enflasyon isyanı: "Hepsi hikaye bizi kandırıyorlar!" Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin! Dolar almak isteyenler ya da doları olanlar bu haberi okumadan geçmeyin!