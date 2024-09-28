Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un istifası için Şükrü Saraçoğlu'na yürüyecek

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'a karşı kendi sahasında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından sosyal medya üzerinden Başkan Ali Koç’un istifasını talep etmeye başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, 28 Eylül Cumartesi günü başkan Ali Koç’a karşı protesto yürüyüşü düzenlemek için toplanma kararı aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un istifası için Şükrü Saraçoğlu'na yürüyecek
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Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'a karşı kendi sahasında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından sosyal medya üzerinden Başkan Ali Koç’un istifasını talep etmeye başladı. Fenerbahçe taraftarlarının, Ali Koç'un istifasını istemek amacıyla Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na yürüyeceği bildirildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, 28 Eylül Cumartesi günü başkan Ali Koç’a karşı protesto yürüyüşü düzenlemek için toplanma kararı aldı. Kadıköy Rıhtım'da saat 15:00'te bir araya gelecek taraftarlar, kalabalık gruplar halinde Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na yürüyecekler.

Until The Grave isimli taraftar grubu, X platformunda yaptığı açıklamada tüm Fenerbahçe taraftarlarını bu yürüyüşe katılmaya davet etti.

21 Eylül Cumartesi günü oynanan derbi maçında Galatasaray'a karşı 3-1 mağlup olan Fenerbahçe taraftarları, maçın ardından sosyal medyada başkan Ali Koç’u istifaya davet etti. #Alikocistifa etiketi altında 800 binden fazla tweet atan taraftarlar, Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı'yı eleştirdi.

9 Haziran 2024 tarihinde yapılan olağan seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım ile yarışarak yeniden seçilen Ali Koç, böylece üçüncü dönemine başlamıştı. Başkanlık dönemi boyunca kadroya Jose Mourinho gibi dünyaca ünlü bir teknik direktör kazandıran Koç, taraftarlara "Öyle bir kadro kuracağız ki size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" ifadeleriyle umut vermişti.

Galatasaray derbisinden sonra, Mourinho’nun teknik ekibinde yer alan İtalyan yardımcı antrenör Michele Salzarulo ile yolların ayrıldığı iddiaları ortaya çıktı.

Fenerbahçe bu sezon, transfer döneminde yaklaşık 40 milyon euro (yaklaşık 1.5 milyar TL) harcama yaparak güçlü bir kadro kurdu. Ligin ilk altı haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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