Fenerbahçe yeni stoperi iddaalı!

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla başarılar kazanmak istediğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Djiku, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

- Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Umarım bu sezonla beraber bütün kupaları kazanmaya başlayacağız.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise önemli bir ismi kadroya kattıklarını vurgulayarak, şu sözleri söyledi:

- Sportif direktörümüz Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan'a teşekkür ediyorum. Birkaç gündür, gece gündüz çalıştılar. 28 yaşında ve üst düzey bir stoper. Fransa'nın en üst seviyesinde 220 küsur maç oynamış. Avrupa'da da isim yapmış iyi bir futbol değerini kadromuza kattık. Hayırlı olsun. Mario Branco'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok çalıştı ve transferi bitirdi.

Mario Branco ise bu transferle ilgili, şu değerlendirmelerde bulundu:

- Aramıza katıldığı için çok mutluyum. Umuyorum ki Alexander Djiku, Fenerbahçe'de son kulüplerinde olduğu kadar heyecanlı olacak. Onun için en iyisini diliyorum. Burada bizimle olduğu için gurur duyuyoruz.

Öte yandan, Alexander Djiku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolünden geçirildiği de duyuruldu.