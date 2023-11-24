Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun Son Durumu

Fenerbahçe'de korkulan oldu... Konferans Ligi'ndeki Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku ile Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Fred'in milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyordu. Ancak iki oyuncunun da sakatlığı beklenen sürede iyileşmedi.

Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun Son Durumu
Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun Son Durumu
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Hem Fred'in hem de Djiku'nun pazar günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Teknik direktör İsmail Kartal, maç gününe kadar sağlık heyetinden gün be gün oyuncular hakkında rapor alacak. Eğer 'oynayabilir' cevabı gelirse iki oyuncu da pazar günü sahada olacak.

Fred %50, Djıku Daha Düşük!

Fred'in sahada olma olasılığı %50 olarak değerlendirilirken, Djiku'nun oynama ihtimali ise daha düşük. Kartal, sakatlıkları geçmeden iki öğrencisini de riske etmek istemiyor. Fred ve Djiku'nun Nordsjaelland maçında da oynayıp oynamacağı belirsiz.

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# fred # Djiku # fenerbahçe
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