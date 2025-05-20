Fenerbahçe'de Mourinho'nun yerine gelecek isim belli oldu!

Bu sezon da şampiyon olamayan Fenerbahçe, yönetimsel ve teknik açıdan zorlu bir süreçten geçerken, gözler teknik direktör Jose Mourinho’a çevrildi. Sarı lacivertli takım, sezona büyük umutlarla başlasa da şampiyonluk yine kaçtı. Şimdi ise en çok merak edilen konu, Mourinho’nun önümüzdeki sezon takımın başında olup olmayacağı.

YENİ SEZON ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda istikrar vurgusu yaparak Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini ifade etmişti. Ancak kulislerde bambaşka senaryolar konuşuluyor. Sabah Gazetesi’nin haberine göre Ali Koç, yaklaşan eylül ayındaki başkanlık seçimlerine daha güçlü girebilmek adına yeni bir teknik direktör arayışına başladı. Koç’un listesinde ilk sırada yer alan isim ise A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella.

MONTELLA FENERBAHÇE MAÇINDAYDI

Montella’nın adı uzun süredir kulüp takımlarıyla anılırken, Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını Kadıköy'de izlemesi, kulislerde bomba etkisi yarattı. Aynı gün Galatasaray’ın şampiyonluk maçı varken Montella’nın tercihini Kadıköy’den yana kullanması, akıllara "Yeni teknik direktör sinyali mi verdi?" sorularını getirdi.

Montella’nın tribünde görüntülenmesi, hem kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme, Mourinho’nun görevine devam etme ihtimalini zayıflatıyor yorumlarının artmasına neden oldu.