Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir." denildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında Tadic'in uçaktaki fotoğrafı paylaşılarak, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor." ifadesi kullanıldı.

Son olarak Ajax'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 13 gol atıp, 21 gol pası verdi.