Fenerbahçe'den Büyük Başarı

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'nın en başarılı takımı oldu...



FIBA Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Avrupa Kupası'nı kazanan ASVEL, Fransa'nın Lyon kentinde Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma boyunca üstün taraf olan Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakadan 109-52 skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu. Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide kupasını aldı.