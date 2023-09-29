Fenerbahçe'den Büyük Başarı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Avrupa Süper Kupa Şampiyonu oldu. FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın ASVEL ekibini 109-52 yenen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı büyük başarıya imza atarak göğsümüzü kabarttı.

Fenerbahçe'den Büyük Başarı

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'nın en başarılı takımı oldu...

FIBA Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Avrupa Kupası'nı kazanan ASVEL, Fransa'nın Lyon kentinde Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma boyunca üstün taraf olan Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakadan 109-52 skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu. Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide kupasını aldı.

Cumhuriyet'in 100. Yıl Gururları! Türkiye'nin İlk Uzay Yolcularının Bavulları HazırCumhuriyet'in 100. Yıl Gururları! Türkiye'nin İlk Uzay Yolcularının Bavulları HazırTrend
# fenerbahçe # avrupa # basketbol
Çok Okunanlar
Sıcaklıklar azalıyor, Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
Sıcaklıklar azalıyor, Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor, su oranı son on yılın en düşük seviyelerinde...
İstanbul'da barajlar alarm veriyor, su oranı son on yılın en düşük seviyelerinde...
Sarı Çizmesini Giyip Ojeli Tırnaklarıyla Otomobilleri Pırıl Pırıl Yapıyor
Sarı Çizmesini Giyip Ojeli Tırnaklarıyla Otomobilleri Pırıl Pırıl Yapıyor
AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün deprem yaşanan iller...
AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün deprem yaşanan iller...
Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti
Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti
Öne Çıkanlar Halil Nebiler: Türkçemizi Bozmayın, Ulus Devleti Dağıtmayın! Halil Nebiler: Türkçemizi Bozmayın, Ulus Devleti Dağıtmayın! Manchester United'da Anthony Gelişmesi! Manchester United'da Anthony Gelişmesi!