Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Sarı-lacivertliler, ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Skriniar'ın İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler savunma hattını güçlendirmek için prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'u İstanbul'a getirmişti.

31 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

MILAN SKRINIAR, FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, transferde ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atarak bir bombayı daha patlattı.

Fenerbahçe, adı uzun süredir Galatasaray ile anılan PSG'nin dünyaca ünlü stoperi Milan Skriniar'ı kadrosun kattı.

Sarı-lacivertlilerden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı! Diego Carlos, İstanbul'a geldiFenerbahçe yeni transferini açıkladı! Diego Carlos, İstanbul'a geldiSpor
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