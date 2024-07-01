Fenerbahçe'den kombine bilet açıklaması

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu öncesinde kombine biletlerinin yenilenme ve satış tarihleri hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe'mizin 2024-2025 futbol sezonu kombine satış dönemi, 02.07.2024 Salı günü saat 10.00’da yenileme süreci ile başlıyor. Kombine satışlarına ait detaylar aşağıda yer almaktadır.