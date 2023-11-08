Fenerbahçe'den Orta Saha Hamlesi: Salih Özcan! Sarı-Lacivertlilerde 6 Numara Arayışı Sürüyor
Fenerbahçe yaz transfer döneminde 6 numara transfer etmediğinden hala o bölgede sorunlar ve eksikler yaşamaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin devre arasında 6 numara transferine kesin gözüyle bakılıyor. Hedefteki isimlerden biride Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan.
Fenerbahçe'de orta saha için yeni bir isim gündeme geldi: Salih Özcan...
Fenerbahçe'den Orta Saha Hamlesi: Salih Özcan!
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, devre arasında orta sahasını Salih Özcan ile güçlendirmek istiyor.
Orta sahada Fred'in sakatlığı, Crespo ve Zajc'ın yetersiz performansı o bölgede sıkıntıya yol açtı.
İsmail Kartal'ın onayıyla birlikte Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcu için önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak.
Salih Özcan Kimdir?
Dortmund'un Köln'den 5 milyon euroya transfer ettiği Salih Özcan'ın Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Milli oyuncu, Dortmund ile 45 maça çıkarken 2 asist yapma başarısı gösterdi.