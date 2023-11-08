Fenerbahçe'den Orta Saha Hamlesi: Salih Özcan! Sarı-Lacivertlilerde 6 Numara Arayışı Sürüyor

Fenerbahçe'de orta saha için yeni bir isim gündeme geldi: Salih Özcan...

Fenerbahçe'den Orta Saha Hamlesi: Salih Özcan!

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, devre arasında orta sahasını Salih Özcan ile güçlendirmek istiyor.

Orta sahada Fred'in sakatlığı, Crespo ve Zajc'ın yetersiz performansı o bölgede sıkıntıya yol açtı.

İsmail Kartal'ın onayıyla birlikte Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcu için önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak.

Salih Özcan Kimdir?

Dortmund'un Köln'den 5 milyon euroya transfer ettiği Salih Özcan'ın Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Milli oyuncu, Dortmund ile 45 maça çıkarken 2 asist yapma başarısı gösterdi.