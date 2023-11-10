Fenerbahçe'den Transferde Dev Atak! Sarı-Lacivertlilerden Yerli Harekatı!

Yönetim, yapılacak hamleleri masaya yatırmak için şimdiden teknik ekiple toplantılara başladı.

Fenerbahçe'den Transferde Dev Atak!

Ara transfer dönemi 11 Ocak 2024’te başlayacak ve 9 Şubat’ta sona erecek.

Sarı-lacivertliler’in planı, operasyonu erkenden bitirip transfer penceresi açılır açılmaz yeni gelecek isimlere lisans çıkarmak. Takviye yapılması planlanan pozisyonlar orta saha ve stoper.

Fenerbahçe, yabancı kontenjanı dolu olduğu için mecburen önceliği yerli isimlere verecek.

Orta sahada bir kez daha Salih Özcan için Dortmund’un kapısı çalınacak. Alman devi, yaz döneminde gelen teklifi geri çevirmişti. Ancak ocakta orta saha transferi yapmaları halinde, bu kez Fenerbahçe’ye yeşil ışık yakabilirler.

Salih Özcan Olmazsa Yabancı

Sarı-lacivertliler erkenden temaslara başlamayı planlıyor. Bunun nedeni, Dortmund’dan yine olumsuz yanıt gelmesi halinde Salih için vakit kaybetmeyip hemen alternatif isimlere yönelmek. Muhtemelen alternatifler yabancı oyuncu olacak.

Stoperde Rota Portekiz

Stoperde ise Serdar Saatçı bir numaralı hedef konumunda. U21 Milli Takımı’nın da formasını giyen 20 yaşındaki savunmacı, Braga’da bu sezon zaman zaman forma şansı buldu. Fenerbahçe, Portekiz ekibine ya yaz dönemine kadar ya da 1.5 yıllık kiralama teklifi yapabilir.

Emir Ortakaya Dönebilir

Eğer Braga teklifi kabul etmezse, Sarı-lacivertliler rotayı kendi oyuncusuna, Emir Ortakaya’ya çevirebilir. Sakaryaspor’da kiralık olan 19 yaşındaki stoper geri çağırılarak, Yeşil Siyahlılar’a altyapıdan başka bir genç kiralanabilir.