Fenerbahçeli Yıldıza Suudi Arabistan'dan Teklif! Al-Shabab 9 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı!

Son olarak 2-1 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük maçında yıldızlaşan milli oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın bir gözü Fenerbahçe'nin maçlarında....

Kadrosunda Yannick Carrasco, Ever Banega, Gustavo Cuellar gibi yıldızları barındıran Arap temsilcisi, İrfan Can Kahveci'ye kanca atmış durumda.

9 Milyon Euro Gözden Çıkarıldı

Al Shabab, tecrübeli hücum oyuncusu için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Sözleşmesi Devam Ediyor

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 1318 dakika süre aldı.

28 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.

İsmail Kartal ile Küllerinden Doğdu

Sarı-Lacivertliler'de sergilenen başarılı performansın mimarlarından biri de İrfan Can Kahveci oldu.

2020/2021 sezonunun ikinci yarısından beri sarı-lacivertli formayı terleten yıldız futbolcu, bu sezona kadar gösterdiği performansla tartışma konusu olmuştu. Milli oyuncu, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte adeta küllerinden doğdu.

15 Gole Doğrudan Katkı

İrfan Can, sergilediği başarılı performansını skora da yansıtmayı başardı.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 9 gol ve 6 asist kaydederek 15 gole doğrudan katkıda bulundu.