Fenerbahçe'nin Sevilla maçı kamp kadrosu belli oldu! İşte Jorge Jesus'un kadroya dahil ettiği isimler...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Fenerbahçe, bu turda İspanya'dan Sevilla takımı ile mücadele edecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerin, 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu da belli oldu.

FENERBAHÇE'DE SEVİLLA MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Sakatlığı bulunan Luan Peres, kamp kadrosuna dahil edilmezken UEFA kadrosuna bildirilen isimlerin tamamı İspanya'ya götürüldü.

İşte Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kamp kadrosuna dahil ettiği isimler:

• Altay Bayındır

• İrfan Can Eğribayat

• Ertuğrul Çetin

• Attila Szalai

• Samet Akaydın

• Serdar Aziz

• Bright Osayi-Samuel

• Ferdi Kadıoğlu

• Willian Arao

• Jayden Oosterwolde

• İsmail Yüksek

• Miguel Crespo

• Miha Zajc

• Lincoln Henrique

• Mert Hakan Yandaş

• Arda Güler

• Emre Mor

• İrfan Can Kahveci

• Diego Rossi

• Michy Batshuayi

• Enner Valencia

• Joao Pedro

• Joshua King