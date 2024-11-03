Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sarı-lacivertli kulübün toplam borç miktarı da kamuoyuna duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina açıklamalarda bulundu. Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Mehmet Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 860 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 711 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 12 milyar 571 milyon lira olarak açıkladı.

MehmetVodina, kulübün gelirlerinin 8 milyar 318 milyon lira, giderlerinin ise 8 milyar 593 milyon lira olduğunu kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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