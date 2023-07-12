Fenerbahçe'nin yeni transferi iddaalı sözler söyledi!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli kulübün kadrosuna dahil olduğu için olduğunu mutlu olduğunu söyledi. Spor Toto Süper Lig'in en büyük kulübüne geldiğini belirterek, iddaalı ifadeler kullanan Sebastian Szymanski, taraftarların sevgisini kazanmış gibi gözüküyor.
Polonyalı milli futbolcu, imza töreninin ardından sarı-lacivertli kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
- Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum.
Yeni sezon hazırlıklarına bir an önce katılmak istediğini aktaran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu görüşleri belirtti:
- Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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