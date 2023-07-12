Fenerbahçe'nin yeni transferi iddaalı sözler söyledi!

Polonyalı milli futbolcu, imza töreninin ardından sarı-lacivertli kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

- Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum.