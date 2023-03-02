Fenerbahçe'ye deplasman yasağına yürütmeyi durdurma kararı
Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı"Omuz Omuza" kampanyasına destek yağdı Süper Lig maçları ücretsiz yayınlanacak Fenerbahçe mahkemeye başvurdu 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi