Fenerbahçe'ye deplasman yasağına yürütmeyi durdurma kararı

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Fenerbahçe'ye deplasman yasağına yürütmeyi durdurma kararı
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Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fenerbahçe # Kayserispor
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