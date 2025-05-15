Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ı yakaladı: Türk futbol tarihine geçti!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek tarihindeki 19. Türkiye Kupası zaferini elde etti. Bu büyük başarı, Fernando Muslera için de ayrı bir anlam taşıdı. 2011 yılında İtalya'nın Lazio takımından transfer edilen Uruguaylı eldiven, sarı-kırmızılı formayla 14 sezon boyunca tam 18 kez kupa sevinci yaşadı.

Maçkolik'e göre, Muslera, Türk futbolunun unutulmaz ismi Bülent Korkmaz'ın kupa rekoruna ortak oldu. Korkmaz, Galatasaray kariyeri boyunca toplamda 18 kupa kaldırmış, bu başarıyı taçlandıran en büyük zaferleri ise UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa olmuştu.

SÜPER LİG'DE 8. ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Fernando Muslera, Süper Lig'de de yeni bir zafere çok yakın. Galatasaray, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, kalan maçlardan sadece 1 puan alması durumunda, sarı-lacivertlilerin alacağı skorlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Muslera, 2011-2012 sezonundan itibaren Galatasaray formasıyla 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 4 futbolcudan biri olacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 5 KEZ ZİRVEDE

Muslera, Galatasaray formasıyla sadece ligde değil, Türkiye Kupası'nda da büyük başarılara imza attı. 5 kez Türkiye Kupası'nı kaldıran tecrübeli kaleci, TFF Süper Kupa'da da tam 6 kez mutlu sona ulaştı.

Toplamda 18 kupa zaferine tanıklık eden Muslera, Türkiye'de en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

BÜLENT KORKMAZ'IN AVRUPA BAŞARISI

Galatasaray'ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz ise Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran başka bir isim. Galatasaray kariyeri boyunca 18 kupa kaldıran Korkmaz, özellikle UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleriyle hafızalara kazındı.

Korkmaz, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 6 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez şampiyonluk yaşadı. Bülent Korkmaz'ın uluslararası arenada elde ettiği başarılar, onu Galatasaray taraftarının gözünde bir efsane haline getirdi.

Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'la ortak olduğu kupa rekorunu tek başına eline almak için Süper Lig'deki şampiyonluğu bekliyor. Galatasaray'ın ipi göğüslemesi halinde, Uruguaylı kaleci tam 19. kez kupa sevinci yaşayarak Türk futbol tarihinin en fazla kupa kazanan oyuncusu unvanını alacak.