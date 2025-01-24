Fernando Muslera’dan bir rekor daha: Galatasaray tarihinde zirveye çıkıyor

Bu performansıyla efsane kaptan Bülent Korkmaz’ın 428 maçlık rekorunu geride bırakacak olan Muslera, Galatasaray’ın lig tarihindeki en çok forma giyen futbolcusu unvanını alacak.

2011 yılında Lazio’dan transfer edilen Muslera, Galatasaray formasıyla bugüne kadar toplamda 534 resmi maçta görev yaptı. Süper Lig’de ise 428 karşılaşmaya çıkan deneyimli kaleci, Konyaspor müsabakasında forma giymesi durumunda bu sayıyı 429’a yükselterek yeni bir rekora imza atacak.

161 MAÇTA KALESİNİ KAPATTINI

Muslera, Süper Lig’de çıktığı 428 maçta kalesinde 416 gol görürken, 161 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi. Bu sezon ligde oynanan 19 maçın tamamında forma giyen 38 yaşındaki kaleci, 22 gol yedi ve 4 maçta kalesini gole kapattı.

YABANCI OYUNCU REKORU

Galatasaray’da 14 sezondur mücadele eden Muslera, kulüp tarihinin en çok kupa kazanan yabancı oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılılarla Süper Lig’de 7, Türkiye Kupası’nda 4 ve TFF Süper Kupa’da 6 kez şampiyonluk sevinci yaşayarak toplamda 17 kupa kazandı.

Muslera, Galatasaray kariyerinde bir de gole imza attı. 2011-2012 sezonunun son haftasında Manisaspor karşısında 4-0 kazanılan maçta penaltıdan bir gol atan deneyimli kaleci, sarı-kırmızılı taraftarların unutulmaz anılarından birine imza attı.