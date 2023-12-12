FIFA Başkanı'ndan Türkiye'deki Hakem Saldırısına Yönelik İlk Açıklama Geldi! Gianni Infantino'nun Açıklaması

FIFA başkanı Gianni Infantinoi Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

FIFA Başkanı'ndan Türkiye'deki Hakem Saldırısına Yönelik İlk Açıklama Geldi! Gianni Infantino'nun Açıklaması
FIFA Başkanı'ndan Türkiye'deki Hakem Saldırısına Yönelik İlk Açıklama Geldi! Gianni Infantino'nun Açıklaması

FIFA Başkanı Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

"Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." görüşlerine yer verdi.

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# Halil Umut Meler # FIFA Başkanı Gianni Infantino
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