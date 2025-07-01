FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın takımları karşılaşacak

Milli takımımızın genç yetenekleri Arda Güler ve Kenan Yıldız bu önemli mücadelede rakip olacaklar. İki futbolcu, turnuvada sergiledikleri performanslarla dikkat çekmişti. Real Madrid ve Juventus’un kozlarını paylaşacağı bu karşılaşmada ikili çeyrek final için mücadele edilecek.