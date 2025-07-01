FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın takımları karşılaşacak
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor. Bu akşam Real Madrid ve Juventus, Miami Gardens’taki Hard Rock Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 22:00’de başlayacak olan mücadelede milli futbolcularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız, bu defa sahaya rakip olarak çıkacak.
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Milli takımımızın genç yetenekleri Arda Güler ve Kenan Yıldız bu önemli mücadelede rakip olacaklar. İki futbolcu, turnuvada sergiledikleri performanslarla dikkat çekmişti. Real Madrid ve Juventus’un kozlarını paylaşacağı bu karşılaşmada ikili çeyrek final için mücadele edilecek.