FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde, Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya gelecek.

Fluminense, son 16 turunda İtalyan devi Inter’i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Al Hilal ise turnuvanın son şampiyonu İngiliz temsilcisi Manchester City’i uzatmalarda 4-3 yenerek büyük bir sürprize imza attı.

Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde, Brezilya ekibi Palmeiras ile İngiltere temsilcisi Chelsea karşı karşıya gelecek.

Son 16'daki Real Madrid ile Juventus eşleşmesi ise milli futbolcular Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getirdi. Genç yeteneklerimizin başarılı performanslarıyla göz doldurduğu mücadelede İspanyol ekibi Real Madrid, İtalyan rakibini Gonzalo Garcia'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Alman ekibi Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Dortmund, son 16 turunda Meksika temsilcisi Monterrey'i 2-1'le geçip son çeyrek finalist olarak adını bir üst tura yazdırmıştı.



2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final maçları 4-5 Temmuz, yarı final karşılaşmaları ise 8-9 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Final maçı ise 13 Temmuz Pazar günü New York’ta bulunan MetLife Stadı’nda gerçekleştirilecek.