Filenin Efeleri şampiyonluk yolunda! A Milli Erkek Voleybol Takımı finale yükseldi

Filenin Sultanlarından gelen güzel haberlerin ardından Filenin Efeleri de adım adım şampiyonluğa ilerliyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya çapında düzenlenen Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Filenin Efeleri şampiyonluk yolunda! A Milli Erkek Voleybol Takımı finale yükseldi
Son Güncelleme:

Filenin Efeleri şampiyonluğa koşuyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar-Şili maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

# Filenin Efeleri # voleybol
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Her gün limon kabuğu yerseniz ne olur?
2 Nazca dili gizemi tarih oldu!
3 IMDb en yüksek 10 anime filmi
4 Kars'ta korkunç trafik kazası!
5 O tarihte sakın dışarı çıkmayın!