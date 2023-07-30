Filenin Efeleri şampiyonluk yolunda! A Milli Erkek Voleybol Takımı finale yükseldi
Filenin Sultanlarından gelen güzel haberlerin ardından Filenin Efeleri de adım adım şampiyonluğa ilerliyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya çapında düzenlenen Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.
Filenin Efeleri şampiyonluğa koşuyor.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.
Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar-Şili maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.