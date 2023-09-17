Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı!Bulgaristan'a set vermediler

A Milli Kadın Voleybol Takımı başarıyla ilerliyor. Filenin Sultanları Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı!Bulgaristan'a set vermediler
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

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Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. Setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkinci sette iki ülkede hücumda etkili olurken, milliler, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayı öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

filenin sultanları bulgaristan galibiyeti

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki ikinci maçını da set vermeden kazanma başarısı gösterdi.

Ay yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında 19 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 07.00'de Peru'yla karşılaşacak.

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