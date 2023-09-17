Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı!Bulgaristan'a set vermediler

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

AVRUPA ŞAMPİYONU YOLUNA DEVAM EDİYOR!

Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. Setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkinci sette iki ülkede hücumda etkili olurken, milliler, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayı öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki ikinci maçını da set vermeden kazanma başarısı gösterdi.

Ay yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında 19 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 07.00'de Peru'yla karşılaşacak.