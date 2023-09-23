Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye Japonya voleybol maçı...

Filenin Sultanları Japonya voleybol milli maçı için beklenen gün geldi çattı. Grup liderliği için hayati önem taşıyan zorlu randevuda A Milli Kadın Voleybol Takımımız galip gelmesi halinde tüm kulvarlarda üst üste 24. galibiyetine ulaşacak. İşte, voleybolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmaya dair ayrıntılar...

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele 22 Eylül TSİ: 13:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

1- Japonya / 15 Puan (5 maç)

2- Türkiye / 15 Puan (5 maç)

3- Brezilya / 11 Puan (5 maç)

4- Belçika / 6 Puan (5 maç)

5- Porto Riko / 5 Puan (5 maç)

6- Arjantin / 4 Puan (5 maç)

7- Bulgaristan / 4 Puan (5 maç)

8- Peru / 0 Puan (5 maç)