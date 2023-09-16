Filenin Sultanları'ndan Olimpiyat yolunda emin adımlar! Porto Riko'yu 3-0 yendiler

Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri macerasına başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Porto Riko karşısında sahaya çıktı. Sultanlar sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Filenin Sultanları'ndan Olimpiyat yolunda emin adımlar! Porto Riko'yu 3-0 yendiler
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Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk seti karşlıklı sayılarla geçti. Ancak Milli voleybolcular ilk seti 25-19 almayı başardı. İkinci sette de üstünlük millilerdeydi. Özellikle Ebrar Karakurt'un peşpeşe aldığı servis sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren Sultanlar, bloklarda da rakibine geçit vermedi. İkinci seti de 25-16 aldı.

Üçüncü ve son sete fırtına gibi başlayan Fİlenin Sultanları peşpeşe 8 sayı alarak durumu 8-0'a getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında da üstünlüğü bırakmayan A Milli Kadın Voleybol Takımı üçüncü seti de 25-12 almayı başardı.

Filenin Sultanları yarın sabah saat 7'de de Bulgaristan karşısında sahaya çıkacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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