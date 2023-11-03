Filistin ve Türkiye Bayrakları Yan Yana! Galatasaray Maçında Filistin'e Destek Sloganı Atıldı

İsrail saldırılarına karşı direnişine devam eden Filistin halkına, tüm Türkiye'den destekler gelmeye devam ediyor. Bu destekler sahalara da taşındı. Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan maçta taraftarlar Filistin'e destek pankartları açtı.

Galatasaray Taraftarından Filistin'e Destek

Galatasaray taraftarı, maç esnasında tribünlerden "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Galatasaray- Kasımpaşa maçında Galatasaray taraftarı "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı attı. pic.twitter.com/I3TdCOuGhO — Ulusal (@ulusalkanal) November 3, 2023

Taraftarlar ayrıca, Filistin'e destek pankartları açtı. Tribünlerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı da, Filistin ve Türkiye bayraklarının yan yana asılması oldu.