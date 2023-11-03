Filistin ve Türkiye Bayrakları Yan Yana! Galatasaray Maçında Filistin'e Destek Sloganı Atıldı

Galatasaray-Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Taraftarlar, maç öncesi ve maç sırasında Filistin'e destek sloganları attı. Tribünlerde Filistin ve Türkiye bayrakları yan yana asıldı.

Filistin ve Türkiye Bayrakları Yan Yana! Galatasaray Maçında Filistin'e Destek Sloganı Atıldı
Editör: Uğur Çam
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İsrail saldırılarına karşı direnişine devam eden Filistin halkına, tüm Türkiye'den destekler gelmeye devam ediyor. Bu destekler sahalara da taşındı. Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan maçta taraftarlar Filistin'e destek pankartları açtı.

Galatasaray Taraftarından Filistin'e Destek

 Galatasaray taraftarı, maç esnasında tribünlerden "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı. 

Taraftarlar ayrıca, Filistin'e destek pankartları açtı. Tribünlerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı da, Filistin ve Türkiye bayraklarının yan yana asılması oldu.

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