Formula 1'de Max Verstappen üst üste 4. kez şampiyonluk elde etti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde beşinci olan Red Bull pilotu Max Verstappen, art arda 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

Sude İnak Sude İnak
Formula 1'de Max Verstappen üst üste 4. kez şampiyonluk elde etti
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2024 sezonunun 22. yarışı, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentiyle aynı adı taşıyan 6,2 kilometrelik pistte düzenlendi. 50 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta, Mercedes pilotu George Russell, pole pozisyonunda başladığı yarıştan 1 saat 22 dakika 05.969 saniyelik derecesiyle sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Lewis Hamilton (Mercedes), takım arkadaşı Russell’ın 7.313 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, Carlos Sainz (Ferrari), liderin 11.906 saniye arkasında üçüncülükle yarışı tamamladı.

Formula 1'de Max Verstappen üst üste 4. kez şampiyonluk elde etti - Resim : 1

Max Verstappen, şampiyonluk mücadelesinde en yakın rakibi Lando Norris (McLaren) ile arasındaki farkı artırabilmek için bu yarışı öncelikle önünde bitirmesi gerekiyordu. Ancak, Verstappen, bitiş çizgisine Russell'ın 16.582 saniye gerisinde 5. sırada ulaştı. Bu sonuçla birlikte Hollandalı sürücü, Norris’i 6. sırada bırakırken, sezonun bitimine iki yarış kala pilotlar klasmanındaki liderliğini pekiştirdi ve şampiyonluk için matematiksel olarak garanti sağladı.

Formula 1'de Max Verstappen üst üste 4. kez şampiyonluk elde etti - Resim : 2

Verstappen, Las Vegas Grand Prix’sinin ardından, Lando Norris ile arasındaki puan farkını 63’e çıkardı ve kariyerindeki 4. şampiyonluğunu kazandı. Bu şampiyonluk, Verstappen’i Alain Prost ve Sebastian Vettel ile eşit kılarak, Formula 1 tarihinde 4 şampiyonluğu bulunan efsanevi isimler arasına dahil etti.

Sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'si, 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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