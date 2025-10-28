Futbolda bahis soruşturması genişliyor: 3 bin 700 kişi mercek altında, Süper Lig hakemleri ve futbolcular listede

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, “371 hakemin bahis hesabı var, 152’si aktif olarak bahis oynuyor” açıklaması futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Açıklamanın ardından başlatılan bahis soruşturması, yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayarak futbolcular, yöneticiler ve hakem yakınlarını da kapsayacak şekilde genişledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 6 ay önce bir dosya açarak son 5 yıla ait kayıtların incelenmesine karar verdi. İncelemede MASAK raporları, HTS kayıtları, yurtiçi ve yurtdışı bahis sitelerine ait abonelik bilgileri ile bahis oynama verileri mercek altına alındı.

HER DÖRT HAKEMDEN BİRİNİN BAHİS OYNADIĞI ANLAŞILMIŞTI

Bahis iddiaları, 2 yıl önce 2. Lig’de oynanan Sincan Belediyesi Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşması sonrasında gündeme gelmişti. O maçta futbolcular ve yöneticiler hakkında idari cezalar uygulanmış, ilk adım bu olaydan sonra atılmıştı. Her dört hakemden birinin bahis oynadığının anlaşılmasıyla soruşturma derinleşti.

7 SÜPER LİG HAKEMİ

Yapılan incelemelerde, 7 Süper Lig hakemi ve 15 yardımcı hakemin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 42 hakemin binden fazla farklı maçta bahis oynadığı, bir hakemin ise 18 binden fazla bahis işlemi yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yüzlerce futbolcu ve futbol yöneticisinin de bağlantıları inceleniyor. Toplamda 3 bin 700 kişinin dosya kapsamına alınabileceği ifade ediliyor.

Yasadışı bahis oynadığı belirlenen kişilere 330 bin liraya kadar idari para cezası, bahis oynatan veya yer sağlayanlara ise 3 ila 6 yıl arası hapis cezası uygulanabiliyor. Para transferine aracılık edenler hakkında 3 ila 5 yıl arası hapis cezası talep ediliyor.

TFF ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı eş zamanlı yürütüyor. Yetkililer, futbol dünyasında bahis bağlantısı bulunan herkesin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.