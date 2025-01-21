Galatasaray 2 puan kaybetti

 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda yara aldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Galatasaray 2 puan kaybetti
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RAMS Park'ta yapılan mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 6. dakikada Davinson Sanchez'in attığı golle 1-0 üstünlük kurdu. Öne geçmesinin ardından kısa süreli rakibinden baskı yiyen Galatasaray, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ayağından gelen golle skoru 2-0 yaptı. Maçın 44. dakikasında Vladyslav Vanat'ın golüne engel olamayan ev sahibi ekip, devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarının başında Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kartı iptal edilirken, Victor Osimhen kazanılan penaltıyı 53. dakikada gole çevirdi. Mücadelede 3-1 öne geçen Galatasaray'ın aldığı rahat nefes, 68. dakikada Andriy Yarmolenko'nun attığı gole sona erdi ve skor 3-2'ye geldi. Sonrasında oyunun kontrolünü tamamen rakibine kaptıran sarı-kırmızılı ekip, ciddi bir panik ve kaos yaşadı. Dinamo Kiev, 81. dakikada Yarmolenko'nun attığı golle skora denge getirdi: 3-3.

Kalan bölümdeki hamleleri sonuç vermeyen Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı. Namağlup ünvanını korumasına rağmen ilk 8 yolunda yara alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 13'e yükseltti.

İlk 6 maçı kaybeden Dinamo Kiev ise ilk kez puan aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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