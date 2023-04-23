Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük | Maç Sonucu
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 31. haftada lider Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan Baniya, Levent, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne
MAÇ SONUCU: GALATASARAY 3-3 FATİH KARAGÜMRÜK
GOLLER
Galatasaray: 3' Kerem Aktürkoğlu, 45+1' Sergio Oliveira, 80' Sacha Boey
Fatih Karagümrük: 18' Mbaye Diagne, 26' 30' Fabio Borini
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.