Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor karşısında da kazanarak zirvedeki avantajını korumak istiyor. 21 maçta 18 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde bulunuyor.

Adana Demirspor ise oldukça sıkıntılı bir sezon geçiriyor. 21 maçta yalnızca 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan mavi-lacivertli ekip, 17 yenilgiyle ligin son sırasında yer alıyor. Üstelik 3 puanı da silinen Adana temsilcisi, RAMS Park’ta sürpriz yapmak için sahaya çıkacak.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lider Galatasaray, Adana Demirspor karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı bu mücadelede forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile sezonu kapatan Mauro Icardi de takımdaki yerlerini alamayacak.

MORATA İLK KEZ TARAFTARIN ÖNÜNDE

Galatasaray’ın yeni transferi Alvaro Morata, RAMS Park’ta ilk kez sarı-kırmızılı taraftarın önüne çıkabilir. Gaziantep FK ve Boluspor maçlarında forma giyen İspanyol yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçında ilk golünü atmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde Morata, taraftarı önünde ilk kez Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray ve Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında Adana’da karşılaşmış, sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 5-1’lik farklı skorla kazanmıştı.