Galatasaray - Ajax maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grup aşamasındaki zorlu fikstürüne Ajax ile devam edecek.

Mert Sagit Mert Sagit
Galatasaray - Ajax maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grup aşamasının 7. maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürerek taraftarlarına umut verdi. Topladığı puanlarla gruptaki iddiasını koruyan sarı-kırmızılı ekip, şimdi ise zorlu Ajax deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. 

GALATASARAY - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ajax ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 30 Ocak Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Maç, Türkiye Saati ile 23:00'te başlayacak.

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında düzenlenen müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

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