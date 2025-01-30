Galatasaray - Ajax maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grup aşamasındaki zorlu fikstürüne Ajax ile devam edecek.
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grup aşamasının 7. maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürerek taraftarlarına umut verdi. Topladığı puanlarla gruptaki iddiasını koruyan sarı-kırmızılı ekip, şimdi ise zorlu Ajax deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ajax ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 30 Ocak Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Maç, Türkiye Saati ile 23:00'te başlayacak.
AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında düzenlenen müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.