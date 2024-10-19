Galatasaray, Antalya'dan 3 puanla döndü! Sarı-kırmızılılar yıldızlarıyla kazandı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray, deplasmanda Onvo Antalyaspor'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ köşeden kullandığı kornerden gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlarla buluşturdu skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde karşılıklı ataklar gerçekleşirken oyunun kontrolünü elinde tutmayı başaran Galatasaray, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Mücadelenin 52. dakikasında unus Akgün'ün ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşturduğu Icardi, kaleci Piric'in solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak karşılaşmadaki ikinci golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray maçın kalan bölümünde de üstün oyununu sürdürdü. Oyuna sonradan giren Osimhen'in 80. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+2. dakikada Galatasaray, Osimhen ile farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ziyech'in ortasında top, yerden sekti. Sırtı kaleye dönük pozisyonda Osimhen, röveşatayla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray, Onvo Antalyaspor deplasmanında Icardi ve Osimhen'in golleriyle kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

DEPLASMANDA SERİ GALİBİYET REKORU

Galatasaray, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını 3-0 kazanarak Süper Lig tarihindeki 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna ulaştı.

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 4 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Süper Lig rekoruna imza attı.

Antalya'ya dış sahada 12 maçlık galibiyet serisiyle gelen Galataray, rekoru Fenerbahçe ile paylaşıyordu.

LİGDE 10 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Puanını 25'e çıkarıp liderliğini sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.

Bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

ICARDI VE OSIMHEN YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Onvo Antalyaspor maçında 2 gol attı. Takımının Antalya'da kazanmasına önemli katkı sunan Icardi, Süper Lig'de bu sezon 4 gole ulaştı.

Sarı-kırmızıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de Antalyaspor maçına röveşata golüyle damga vurdu. Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 gol atma sevinci yaşadı.